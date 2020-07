Orban: amint a karanténtörvény hatályba lép, otthoni elkülönítésbe kell küldeni a kórházat elhagyókat

Ludovic Orban kormányfő felkérte az egészségügyi rendszer illetékeseit, a közegészségügyi igazgatóságok vezetőit, hogy készítsék elő a COVID-19-cel diagnosztizált, és a kórházat saját kérésükre elhagyó személyek, illetve azok kontaktjainak adatbázisát annak érdekében, hogy amint a karanténtörvény a jövő héten hatályba lép, azonnal ki lehessen adni a 14 napos otthoni elkülönítésre vonatkozó rendeleteket.



Orban a belügyminisztérium székhelyén pénteken tartott távkonferencia keretében számolt be erről a prefektusoknak és a koronavírusjárvány megfékezéséért felelős intézmények vezetőinek.



Elmagyarázta, a törvény hatályba lépésével a közegészségügyi igazgatóságok (DSP) biztosítaniuk kell, hogy minden olyan fertőzött személy, aki az utóbbi napokban saját kérésre elhagyta a kórházat, otthoni elkülönítésbe kerüljön és otthoni kezelésben részesüljön, illetve azt is, hogy az ezentúl diagnosztizált személyek átessenek az orvosi felmérésen, amely a COVID-kórházakban történik. A kontaktszemélyek esetében pedig el kell rendelniük az otthoni elkülönítést.



'Nagyon fontos megbizonyosodnunk afelől, hogy a vírus bármely lehetséges hordozója betartja az elkülönítésére vonatkozó intézkedéseket, az orvosi kezelés ajánlásait és nem veszélyezteti a többi állampolgár egészségét' - szögezte még le a kormányfő.



Hozzátette, nehéz volt megértenie az új törvény azon kitételét, hogy a karanténba vagy elkülönítésbe való helyezés ellen a páciens 48 órán belül fellebbezhet, és azt tanácsolta a COVID-19-cel diagnosztizált személyeknek, hogy legalább 5 napig maradjanak a kórházban az alapos orvosi kivizsgálás érdekében, még akkor is, ha tünetmentesek, amint a törvény azt korábban előírta.



'Hallották azokat az eseteket, hogy a pácienseknek nem voltak tüneteik, elhagyták a kórházat, majd visszakerültek oda válságos állapotban, sőt, egyesek közülük meg is haltak' - indokolta meg kérését Orban. (agerpres)

