Felgyúlt és leégett a nagyváradi vásárcsarnok

Éjszaka kigyulladt és reggelre jóformán elpusztult a nagyváradi vásárcsarnok épületegyüttese, amelyet a helybéliek "nagypiacként" ismertek. A múemléknek számító épület az első nagyváradi vilamosremíz volt, és folyamatban volt az uniós támogatásokból történő felújítása, mivel a nagyváradi műemlékvédelmi bizottság nem hagyta jóvá a lebontását.



A Digi24 tudósítása szerint a tűz éjszaka 2 óra körül kapott lángra, és azonnal riasztották a tűzoltóságot, amely több egységet is bevetett, vízzel és habbal is igyekeztek megfékezni a tűzvészt, azonban ez egy faraktár lángragyulladása miatt elharapózott.



A környéken sűrű füst keletkezett, amely távolról is látszott. A tűzesetet hajnali 4 óra körül sikerült megfékeznie a tűzoltóságnak.







Az ebihoreanul.ro helyszíni riportja szerint, nem csak a vásárcsarnok pusztult el, hanem a kereskedők árukészlete is odalett, viszont személyi sérülések nem történtek. A tűzeset oka egyelőre ismeretlen. (digi24, ebihoreanul.ro)

Nyitókép: digi24

