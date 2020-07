Szombaton is megdőlt a napi fertőzöttek rekordja

A legutóbbi tájékoztatás óta 889 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 36.691-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte szombaton a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), amelyből kiderül, hogy Raed Arafat aggodalma a járvány terjedéséről nem alaptalan.



Jelenleg 280 beteget ápolnak az intenzív osztályon.



A fertőzöttek közül 24.865 személyt engedtek ki a kórházból. Közülük 22.488-at gyógyultnak nyilvánítottak, 2377-en pedig tünetmentesek, így ők tíz nap után elhagyhatták a kórházat, 913 beteget pedig saját kérésre engedtek ki, bár pozitív lett a tesztjük.



Ez idáig 943.733 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában.



Az elmúlt 24 órában 21, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, ezzel 2009-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.



A GCS adatai szerint a július 17-e 10 óra és 18-a 10 óra között eltelt 24 órában 14 férfi és 7 nő elhalálozását jelentették. Őket a Botoşani, Krassó-Szörény, Kolozs, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hargita, Ialomiţa, Máramaros, Prahova, Suceava, Vâlcea, Vrancea megyei kórházakban, valamint Bukarestben kezelték.



A halálos áldozatok közül egy személy a 20 és 29 év közöttiek korosztályához tartozott, egy személy a 30 és 39 év közöttiek korosztályához, egy a 40 és 49 közöttiek korosztályához, hárman 50 és 59 év közöttiek, négyen 60 és 69 év közöttiek, nyolcan 70 és 79 év közöttiek, hárman pedig 80 év fölöttiek voltak. Valamennyien más betegségekben is szenvedtek.



Az elmúlt 24 órában 1349 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 451.970 lej értékben a COVID-19 világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt.



Az elmúlt 24 órában 610 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra, illetve 1075 hívás a 0800 800 358-as zöldszámra a koronavírussal kapcsolatban.



A GCS emlékeztet, hogy a belügyi tárca július 4-étől a lakosság rendelkezésére bocsátott egy újabb zöldszámot, a 0800800165-öst, amelyen a polgárok az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megszegését jelenthetik.



A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja, hétfőtől péntekig, 8 és 20 óra között hívható - nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a COVID-19-cel kapcsolatos tudnivalókról.



Július 17-éig összesen 1.609.235 koronavírusos megbetegedést jegyeztek Európában. A legtöbb eset az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban van.



A Transindex koronavírus-járvánnyal kapcsolatos folyamatosan frissülő infógrafikait itt lehet elérni. (hírszerk., agerpres)



