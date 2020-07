Online konferenciát tartottak a Csíkszeredai Kórháznapok alkalmából, ahol a pandémia-tapasztalatok volt a téma

A koronavírus-járvány ellenére idén sem maradt el a Csíkszeredai Kórháznapok szakmai konferenciája – írják sajtóközleményben a szervezők. A negyedik alkalommal megszervezett eseményen július 18-án, szombaton rendhagyó módon, online ismertették az egészségügyi intézmények szakemberei a koronavírus-járvány alatt felhalmozott tapasztalataikat.



Dr. Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere köszöntötte a konferencia résztvevőit és vendégeit. Mint mondta, ezekben az időkben is a megyei kórház fejlesztései és az orvosok fejlődése nem állt meg. Mindezek mellett azonban jelentősen átalakult az intézmény működése. Fenntartva az osztályok működését és az egészségügyi szolgáltatások minőségét új ellátó vonalak jöttek létre.



Borboly Csaba, az intézményt fenntartó Hargita Megye Tanácsának elnöke bejelentette, hogy az elkövetkező négy évben további száz orvoslakás építését tűzték ki célul, köszönhetően Csíkszereda város vezetésének, miután átadták az ehhez szükséges területet.



„Nagyon fontos, hogy évről évre számba tudjuk venni fejlesztéseinket, a szakmai fejlődést és azokból tanulva további célok mentén tudjunk együtt gondolkodni. Öröm látni, hogy a fejlődés sokszor napról-napra látható. Az intézmény 2017-es állapota óta ma már dinamikusan zajlanak a fejlesztéseink. A következő tanácsülésen már az utolsó épületblokk építéséhez is meghozzuk a szükséges döntéseket, amelyben azon osztályok kapnak helyet, amelyek jelenleg külső épületekben, a város más részein folytatják tevékenységüket” – vázolta fel a terveket a megye elöljárója, gratulálva a kórház vezetőségének és munkaközösségének a kifejtett munkáért.



Ion Proca, Hargita megye prefektusa videóüzenetben köszönte meg az egészségügyi szakembereknek az elmúlt hónapokban kifejtett erőfeszítést. Mint mondta, kórházaink egészségügyi tevékenysége kiemelten fontos, a humanerőforrás pedig kiemelkedően jó a csíkszeredai kórházban. Hozzátéve, az elmúlt években látható volt az egészségügyi intézmény fejlődése.



Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője örömét fejezte ki, hogy ebben a helyzetben is megszervezésre került a Csíkszeredai Kórháznapok. Mint mondta, a koronavírus-járvány alatt is folyamatos a tanulás, az egészségügyi intézmények és a szakemberek azon dolgoznak, hogy a lehető legjobban érjen véget a járvány. A közegészségügyi szakember kiemelte, Hargita megye a járvány terjedését illetően atipikus ugyanakkor szerencsés helyzetben találta magát. Tekintve, hogy megyénket utolsóként érte el a járvány, volt idő azon intézkedéseket meghozni, amellyel az intézmények felkészülhettek a vírus megjelenésére.



Dr. Sergiu Sîngeorzan, a megyei kórház járványtani főorvosa miután összefoglalta a koronavírus-járvány helyzetét megyénkben, felhívta a figyelmet az elkövetkező időszak kihívásaira. Mint kifejtette, az egészségügyi intézmények dolgozói nehéz időszakon vannak túl, biztosítani kell a folyamatos ellátást, ehhez pedig a szakemberek kimerülését is el kell kerülni. Továbbá a megnövekedett tesztelési igényre is fel kell készülni, valamint az esetleges átstrukturálásokra.



Beszámoltak az esetek számának alakulásáról, a meghozott intézkedésekről a székelyudvarhelyi, a sepsiszentgyörgyi, a nagyváradi, a zilahi, a balassagyarmati kórházak képviselői, továbbá megosztotta tapasztalatait angliai ápolói szakértő, magyarországi egyetemi szakember és hazai egészségügyi elemző is.



A szakmai előadások mellett együttműködési megállapodást kötött a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a Békés Megyei Központi Kórházzal, a Bajai Szent Rókus Kórházzal, valamint a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézménnyel. A magyarországi intézmények mellet a Zilahi Megyei Sürgősségi Kórházzal és a Nagyváradi Klinikai Megyei Sürgősségi Kórházzal is együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködés az egészségügyi szolgáltatások bővítését, minőségének fejlesztését, valamint a közös kutatói munkát segíti elő.



