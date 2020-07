Üresen áll Bukarest legmodernebb moduláris kórháza, miközben a kórházakban már nincsenek helyek

Bukarestben jelenleg alig akad intenzív terápiás ágy a koronavírus okozta egészségügyi válság miatt, miközben az Elias Kórház udvarán egy rég felállított, de használaton kívüli moduláris kórház áll – írja a Hotnews.



A moduláris kórházat a Dăruiește Viața Egyesület építtette, adományok gyűjtésével és támogatók bevonásával. A lap szerint ez Romániában az egyik legmodernebben felszerelt, válság esetén használható egészségügyi létesítmény, és már egy hónapja átadtak az egészségügyi hatóságoknak.







A lap kérdésére, hogy miért nem használják a létesítményt, miközben a fővárosban nincsenek szabad intenzív terápiás helyek a fertőzött betegek számára, az Elias Kórház menedzsere azt válaszolta, hogy őt ne vonják felelősségre és hagyják dolgozni.



A kihasználatlanság oka az, hogy a moduláris kórház nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel, amelyeket az egészségügyi tárca és a közegészségügyi igazgatóság kellene megadjon. Ezt pedig azért nem adták meg, mert senki sem kérte – az Elias Kórház csak az intézményéhez tartozó ágyakra kért engedélyt.



Nelu Tătaru egészségügyi miniszter a sajtó megkeresésére elmondta, hogy szombat reggel tárgyalt a kórház menedzserével, és meggyőzte, hogy a moduláris kórházat is használják, mint Covid-kórházat. A miniszter szerint a ellenőrző és engedélyeztető folyamat két napot is igénybe vehet.



A tárca vezetője elismerte, hogy tisztában vannak azzal, hogy az egyik legmodernebb felszereléssel berendezett létesítményről van szó, viszont a minisztérium kezei meg vannak kötve, mivel az Elias Kórház nem tartozik az alárendeltségükhöz, hanem a Román Akadémia rendelkezik róla.



Nelu Tătaru azt is elmondta, hogy a kórház a közegészségügyi igazgatástól korábban kérte az engedély megadását, hogy intenzív terápiás kezelésre használhassák az udvarán felállított létesítményt, később viszont elállt ettől az igényléstől, és csak a szűrő létesítményre kért működési engedélyt. Így a hatóságok semmit sem tehettek, mivel a törvény szerint csak az Elias Kórház léphetett. (hotnews)



Nyitókép: a moduláris kórház intenzív terápiás ágyai / hotnews.ro

