Vasárnap 767 új Covid-19 megbetegedést jelentettek be a hatóságok

Az elmúlt 24 órában 767 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, így a pandémia kezdete óta 37.458 a romániai fertőzöttek száma – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Jelenleg 286 beteget ápolnak az intenzív osztályon.



Az utóbbi 24 órában, 17 koronavírushoz köthető halálesetet regisztráltak, 5 férfit és 12 nőt. Őket Argeş, Buzău, Krassó-Szörény, Dolj, Galac, Gorj, Iaşi, Máramaros, Olt és Szeben megyei kórházakban kezelték. A halálos áldozatok közül kettő a 40 és 49 közöttiek korosztályához, kettő az 50 és 59 év közöttiek korosztályához tartozott, négyen 60 és 69 év közöttiek, ötön 70 és 79 év közöttiek, négyen pedig 80 év fölöttiek voltak. A GCS szerint egy páciens kivételével valamennyien más betegségekben is szenvedtek.



Vasárnapig összesen 2.026 Covid-19 megbetegedéssel diagnosztizált beteg halt meg.



A fertőzöttek közül 25.042 személyt engedtek ki a kórházból. Közülük 22.617-et gyógyultnak nyilvánítottak, 2.425-en pedig tünetmentesek, így ők tíz nap után elhagyhatták a kórházat, 935 beteget pedig saját kérésre engedtek ki, bár pozitív lett a tesztjük.



Ez idáig 958.622 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, amelyből 14.889 tesztet az utóbbi 24 órában.



Az elmúlt 24 órában 1.662 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 446.300 lej értékben a COVID-19 világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt.



A külföldön tartózkodó román állampolgárok közül mindeddig 5.215 személyt diagnosztizáltak Covid-19 megbetegedéssel, országos bontásban: 1.885 Olaszországban, 561 Spanyolországban, 117 Franciaországban, 2.330 Németországban, 129 Nagy Britanniában, 28 Hollandiában, 2 Namíbiában, 4 az Amerikai Egyesült Államokban, 111 Ausztriában, 3 Belgiumban, 6 Japánban, 2 Indonéziában, 2 Svájcban, 2 Törökországban, 2 Izlandon, 2 Fehéroroszországban, 15 Görögországban, 2 Cipruson és egyet-egyet Argentínában, Tunéziában, Írországban, Luxemburgban, az Egyesült Arab Emirátusban, Máltán, Brazíliában, Indiában, Bulgáriában, Kazahsztánban, Ukrajnában és Svédországban.



A világjárvány kezdete óta a mai napig 122 külföldön tartózkodó román állampolgár halt meg koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálva.



A GCS emlékeztet, hogy a belügyi tárca július 4-étől a lakosság rendelkezésére bocsátott egy újabb zöldszámot, a 0800800165-öst, amelyen a polgárok az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megszegését jelenthetik.



A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja, hétfőtől péntekig, 8 és 20 óra között hívható - nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a COVID-19-cel kapcsolatos tudnivalókról.



Július 18-áig összesen 1.616.161 koronavírusos megbetegedést jegyeztek Európában. A legtöbb eset az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban van.



A Transindex koronavírus-járvánnyal kapcsolatos folyamatosan frissülő infógrafikait itt lehet elérni. (hírszerk.,agerpres)



