Korlátozhatják a teraszok működését

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter beismerte, hogy a koronavírus-esetek száma alakulásának függvényében sor kerülhet bizonyos korlátozásokra a vendéglők, kávézok és bárok teraszainak működése területén.



A Iaşiban tartózkodó miniszter kifejtette, hogy a szükségállapotot követően meghozott lazító intézkedéseket a vendéglátóipari munkáltatói szövetségek is jóváhagyták, a teraszok tulajdonosainak pedig be kellene tartaniuk azokat.



Arra a kérdésre, hogy számításba veszi-e azon intézkedés elfogadását, amely előírja, hogy a teraszok este 10-kor be kell hogy zárjanak, a miniszter leszögezte, hogy a helyzet alakulásának függvényében lehetnek bizonyos korlátozások, bár a kormány nem szeretne korlátozó intézkedéseket bevezetni.



Rámutatott, hogy amikor a lazító intézkedéseket meghozták, kidolgozták a teraszok működésének feltételeit is, amelyeket az érintettek vállaltak, és kötelesek betartani. Amennyiben nem tartják be, még szigorúbb ellenőrzések következnek - szögezte le. (agerpres)

