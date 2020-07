Szeptemberre akár 2600 fölött lehet a napi új esetek száma, ha a helyzet nem javul

Újabb tanulmányt készített Valentin Pârvu statisztikus és dr. Emilian Popovici, a Román Epidemiológiai Társaság (SREPI) alelnöke a koronavírus-járvány várható romániai alakulásáról - számolt be a g4media.



A tanulmány szerint, amennyiben a helyzet nem változik a továbbiakban, akkor arra lehet számítani, hogy szeptember 19-e körül már 2.600 nál is több új regisztrált fertőzöttet jelentenek majd be naponta, az országban az aktív fertőzöttek száma pedig eléri a 46 ezret, míg 1.500-nál is több fertőzött szorul majd intenzív terápiás kezelésre. Ötféle lehetséges kimenetelt vázoltak fel, és a legrosszabb forgatókönyv szerint pedig akár a napi 8300 esetet is elérhetjük.





forrás: graphs.ro

A tanulmány szerzői azt állítják, hogy újabb szigorító intézkedések nélkül - különösen helyi vagy regionális szinteken - a vírus felgyorsult terjedését lehetetlen lesz Romániában ellenőrzés alatt tartani.Korábbi, június közepi tanulmányukban még úgy számoltak, hogyha a koronavírus úgynevezett reprodukciós rátája 1,1 körüli maradt volna, akkor augusztus 14-én kb. 836 lesz az új regisztrált fertőzöttek száma, amennyiben azonban a ráta 1,2-re nő, akkor szeptemberre már 2600 fölötti új fertőzöttet fog eredményezni naponta. Annak megjelenésekor azonban még csak napi 345 új esetet regisztráltak Romániában, ez a szám azóta pedig jóval megugrott.A szerzők ugyanakkor kiemelik, hogy az újabb tanulmány is július 18-i adatokra alapoz, ezt követően pedig történtek még olyan események, amelyek tovább ronthatják a fentebb felvázolt statisztikákat. Romániában ugyanis az alkotmánybíróság döntésének következtében számos igazoltan fertőzött páciens tagadta meg a kórházi beutalást, továbbá az intézményes karantént is sokan elhagyták.

A szakértők nem tartják valószínűnek, hogy a járvány alábbhagy anélkül, hogy országosan vagy regionálisan megszorításokat vezetnének be.

Úgy vélik, hogy a helyi szintű szigorítások utólag kedvező eredményeket produkálhatnak majd.Valentin Pârvu és dr. Emilian Popovici azt javasolják a hatóságoknak, hogy azokban a megyékben és településeken amelyek kiemelten érintettek a járvány terjedésében, 10 fősre maximalizálják a gyülekezéseket. Javasolják továbbá, hogy a vonatokon és települések közötti tömegközlekedési eszközökön is 10 főnél több személy ne utazhasson egyszerre együtt egy térben. Az állampolgároknak pedig azt javasolnák, hogy maradjanak otthon, és csak a bevásárlás, illetve sporttevékenységek miatt hagyják el a lakást.A tanulmány szerzői szerint koronavírus-tesztet kellene végezni minden tünetet produkáló személyen és azok családtagjain, illetve kontaktjain is.Abban az elemzésben, amelynek hatására a kormány 30 nappal meghosszabbította a készenléti állapotot Romániában, úgy számoltak , hogy a koronavírussal fertőzöttek száma augusztusra elérheti a napi 1.200 - 1.600-as számot is.Június elején a SREPI alelnöke még bizakodóbban látta a helyzetet . Akkor azt jósolta, hogy amennyiben a járványügyi helyzet ilyen ütemben alakul a továbbiakban is, akkor megtörténhet, hogy augusztus végére napi 800 új fertőzöttel kell számolni.