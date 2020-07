Egy parlamenti képviselő a helyhatósági választások elhalasztását javasolja

Marian Cucşa képviselő, a Republikánus Párt főtitkára törvénytervezetet nyújtott be hétfőn a parlamentbe, amelyben a szeptember 27-ei helyhatósági választások elhalasztását javasolja. Az kezdeményezést a koronavírus-járvány terjedésével indokolja, szerinte jelenleg nem lehet 'biztonságos körülmények között' választásokat szervezni, és előfordulhat, hogy azzal szembesülünk, hogy a választások 'egyik fertőzésgócot a másik után hozzák létre". A tervezet nem állapít meg új dátumot a választások időpontjára, úgy fogalmaz, hogy azt 'utólag tűzi ki a parlament' úgy, hogy az 'ne tegye kockára a románok egészségét'. Cucşa arra számít, hogy a tervezetet, sürgősségi eljárással, még a parlament most zajló, rendkívüli ülésszakának napirendjére tűzik. ( agerpres )

