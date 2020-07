Gazdasági miniszter: amíg a teraszokon nem lesz rend, addig nem nyithatnak az éttermek se

Mindaddig zárva maradnak az éttermek, amíg a hatóságok nem látják azt, hogy a megnyitott teraszokon az állampolgárok tiszteletben tartják a kormány által előírt szabályokat - erről Virgil Popescu gazdasági miniszter beszélt hétfő este a TVR1 egyik műsorában, ahol azt is elmondta, ő optimista és reméli, hogy a belső tereket is meg lehet majd nyitni augusztus hónaptól.



A miniszter reméli, hogy az éttermek és teraszok tulajdonosai megértik, csakis akkor számíthatnak további lazításokra, hogyha tiszteletben tartják a mostani szabályokat. Elmondása szerint a további lazításokhoz szükséges az is, hogy ne legyen annyi új eset naponta, mint amennyi most van. (hírszerk.)

