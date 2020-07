A miniszterelnök szerint akkor lehetnek helyi korlátozások, ha...

Amennyiben a napi új esetek száma meg fogja haladni az 1000-1200-at, bizonyos vidékeken, ahol a legnagyobb a járvány közösségi terjedése, lehetséges, hogy sor kerül korlátozó intézkedésekre, karantén elrendelésére - jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök. 'Nem szeretnénk már semmiféle korlátozó intézkedést meghozni. Nem szeretnénk ezt, nem akarunk abba a helyzetbe kerülni, hogy erre kényszerüljünk. Mert ha az esetszám meghaladja az 1000-1200-at, már megközelítjük a kockázati küszöböt, és abba a helyzetbe kerülhetünk, hogy kénytelenek leszünk korlátozásokat - karantént - bevezetni azokon a vidékeken, ahol a legnagyobb a járvány terjedésének kockázata. Ezek az intézkedések helyi, vagy zonális jellegűek lennének' - mondta Orban a Digi 24 hétfő esti műsorában. Helyi jellegű karanténról lenne szó, például falvakat, városrészeket helyeznének karanténba, helyzettől függően, magyarázta a kormányfő. A kormány sajnos nem tudta folytatni a lazításokat úgy, ahogy eltervezte, pedig nagyon jól kidolgozták a tervet a korlátozó intézkedések fokozatos feloldására, fűzte hozzá Orban. A miniszterelnök azt is felvetette, hogy sajnos sok olyan személy van, aki áldozatul esett a vírustagadó elméleteknek és semmibe vette a járvány megfékezését elősegítő szabályokat. ( agerpres )

