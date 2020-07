Húszezer turista rohamozta meg hétvégén a védett tengerparti szakaszokat

Szombaton több mint 13 ezren, vasárnap pedig több mint 6 ezren strandoltak illegálisan a Duna-delta Bioszféra Rezervátum védett tengerparti szakaszain. A rezervátum adminisztrációját ellátó szakemberek szerint óriási károkat okoztak az élővilágban, főként hogy közel 4 ezer autót parkoltak le az értékes vegetációjú tengerparti dűnéken Vadu, Corbu és Midia környékén. Az adminisztrátorok szerint nem ez volt az első eset, hogy a vadkempingezők a tiltott részeken strandoltak. A Hotnews beszámolója szerint hétvégén a törvénysértésekért ötven bírságot osztottak ki, 13 ezer lej értékben. „Az embereknek az a vágya, hogy olyan helyeken üdüljenek, ahol közel vannak a természethez és a szociális távolságtartás is megoldható, nem szabadna azzal járjon, hogy agresszíven pusztítsák egy természetvédelmi terület értékeit” – írják közleményükben a rezervátum kezelői. (hotnews.ro, hírszerk.) Fotó: hotnews.ro

