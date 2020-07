Ellenőrizni fogják az otthoni elkülönítésben levő pácienseket

Mihelyt a karanténtörvény hatályba lép és előírásait belefoglalják a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló kormányhatározatba, az egészségügyi minisztérium COVID-19-es adatbázisát átküldik a belügyi minisztériumnak, hogy az illetékes hatóságok elkezdhessék az ellenőrzéseket az otthon kezelt koronavírus-fertőzött személyek esetében, jelentette ki Ludovic Orban kormányfő a Digi 24 hétfő esti műsorában. 'Kértem, hogy sürgősen továbbítsák az adatbázist, hogy a megyei közegészségügyi igazgatóságok elrendelhessék a fertőzött személyek kórházba utalását, vagy otthoni elszigetelését és kezelését' - mondta Orban. Rámutatott, jelenleg vannak olyan koronavírus-fertőzött személyek, akik megtagadták a kórházi kezelést, és esetükben el fogják rendelni az otthoni elszigetelést és kezelést. A törvény hatályba lépésével pedig mindenkinek be kell tartania az abban előírtakat, nyomatékosította a kormányfő. A kormány kedden összeül, hogy a veszélyhelyzetet 30 nappal meghosszabbító kormányhatározatba bevezesse az új karanténtörvény előírásait. ( mti )

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 1 Rohanunk egy újabb karantén felé. 3 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 26 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 5 Egyértelmű: több teszt, több eset. 10 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 9 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 35 Nem hiszek a járványban. 6 Nem hiszek a vírusban. 1 Fogalmam sincs. 2