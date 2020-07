Hat és fél év letöltendőt kapott első fokon Darius Vâlcov

A Gorj megyei törvényszék 6 és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon Darius Vâlcovot kedden. A volt pénzügyminisztert és Slatina város egykori polgármesterét befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjában találták bűnösnek egy korrupciós perben. A konkrét vád az volt, hogy Slatina város polgármestereként csúszópénzt fogadott el a város történelmi központját felújító, és a vízhálózat kiterjesztésével megbízott cégektől, akiknek ennek fejében kiszervezte a munkálatokat. Az ítélet nem jogerős, a vádlott még fellebbezhet, a bíróság ugyanakkor 4 296 270 lej elkobzását is kimondta. Vâlcov ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) emelt vádat, és 2015 májusában állították először bíróság elé. A volt pénzügyminiszter a vádak szerint 6,2 millió lejt fogadott el egy üzletembertől, akinek cégét cserében kedvező önkormányzati szerződésekhez segítette. Ugyanakkor azzal is megvádolták, hogy polgármesterként, majd szenátorként és pénzügyminiszterként különféle közvetítőkön keresztül a tisztségével összeegyeztethetetlen kereskedelmi tevékenységet folytatott, 2 146 270 lejes haszonra téve szert ezáltal. A legfelsőbb bíróság 2018 februárjában, alapfokon nyolc év börtönbüntetésre ítélte Darius Vâlcovot egy másik korrupciós perben, ennek végrehajtását felfüggesztették, mivel az ügy az Európai Bíróságra került. (G4Media.ro/hírszerk.)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 1 Rohanunk egy újabb karantén felé. 3 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 26 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 5 Egyértelmű: több teszt, több eset. 10 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 9 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 35 Nem hiszek a járványban. 6 Nem hiszek a vírusban. 1 Fogalmam sincs. 2