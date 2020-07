Hét megyében már biztosan indít megyei tanácselnök-jelöltet az RMDSZ

Minden olyan erdélyi megyében indít tanácselnök-jelöltet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a szeptemberi önkormányzati választásokon, ahol jelenleg is a szövetség képviselője áll a megye élén, de máshol is próbálkoznak - közölte keddi számában az erdélyi Krónika.



Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke elmondta a lapnak: a nagy számban magyarok által lakott Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár és Bihar megyén kívül Szilágy és Kolozs megyében is lesz jelöltjük, és még folynak az egyeztetések arról, hogy Brassó megyében is próbálkozzanak-e a jelöltállítással.



A megyék zömében nem várható változás: Kovászna megyében Tamás Sándor, Maros megyében Péter Ferenc, Szatmár megyében Pataki Csaba pályázik újabb mandátumra. Szilágy megyében Szilágyi Róbert István, Kolozs megyében pedig Vákár István jelenlegi alelnök próbálja megszerezni az elnöki tisztséget az RMDSZ színeiben. Bihar megyében nem a jelenlegi tanácselnök, Pásztor Sándor pályázik újabb megbízatásra: a megyei küldöttek úgy döntöttek, hogy Szabó József jelenlegi megyemenedzser pályázza meg a tanácselnöki tisztséget.





Felső sor: Vákár István, Tamás Sándor, Szilágyi Róbert István.

Középső sor: Szabó József, Péter Ferenc, Pataki Csaba.

Alsó sor: Barti Tihamér és Borboly Csaba

A héten központi szinten határoznak az RMDSZ Hargita megyei tanácselnök-jelöltjéről, miután a Hargita megyei Egyeztető Tanács (HET) - amelyben Csíkszéknek és Udvarhelyszéknek hat-hat, Gyergyószéknek pedig három képviselője van - nem tudott helyi szinten választani a tisztséget 12 éve betöltő csíki jelölt,és gyergyói kihívója,alelnök közül.A voksolást Borboly nyerte 8-5 arányban, de a HET szabályzata értelmében a közös megyei tanácselnök-jelöltnek mindhárom területi szervezetből kell legyen támogatója, márpedig a gyergyóiak kitartottak jelöltjük mellett arra hivatkozva, hogy ebből a térségből még egyszer sem választottak megyei tanácselnököt a rendszerváltás óta eltelt 30 évben.A Hargita megyei tanácselnök-jelöltre az RMDSZ elnöksége fog javaslatot tenni, a döntést pedig a Szövetségi Állandó Tanácsnak (SZÁT) is jóvá kell hagynia a hét második felében - mondta Horváth Anna.Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke emlékeztetett: idén nem a megválasztott megyei önkormányzati képviselők fognak maguk közül elnököt választani a megyei tanács élére, hanem a választópolgárok közvetlenül választják meg az elöljárót. Szerinte ez például Bihar megyében csökkenti az RMDSZ esélyeit, de "meg kell próbálni"."A mi feladatunk az, hogy a kampányban maximalizáljuk az RMDSZ tanácsosi listájára leadott szavazatokat, és mindent megtegyünk azért, hogy továbbra is RMDSZ-es megyei tanácselnök vezesse a megyét" - idézte az RMDSZ tisztségviselőjét a Krónika.A lap arról is beszámolt, hogy Bihar megyében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is indít jelölteket.pártelnök hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogya Bihar megyei tanács elnöki tisztségét,polgármesteri tanácsos pedig Nagyvárad polgármesteri tisztségét pályázza meg, a közös képviselőlistán pedig a Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltjei is ott vannak. (