Kötelezni fogják a karantén intézkedések betartására azokat, akik elhagyták a kórházat

A közegészségügyi igazgatóságok (DSP) határozattal fogják kötelezni a karantén intézkedések betartására (kórházi beutalás, vagy otthoni karantén) azt a mintegy négyezer személyt, akik kéréssel elhagyták a kórházat azelőtt, hogy meggyógyultak volna, illetve akik elutasították a beutalást, jóllehet pozitív volt a koronavírus-tesztjük - jelentette ki kedden a DSP képviselőivel tartott videokonferenciát követően Ludovic Orban miniszterelnök. Hozzátette, hogy minden olyan személy esetében, akinél a COVID-19 gyanúja merül fel, „a közegészségügyi igazgatóságok kórházi beutalásra kötelező határozatot hoznak diagnosztizálás céljából, és ha pozitívak, az orvos ajánlásától függően határozatot hozhatnak a kötelező kórházi kezelésre”. Ludovic Orban kedden azt is közölte, hogy az elkövetkezendő időszakban több miniszteri parancsot bocsátanak ki, ideértve többek között az "új típusú jelentéstételi kötelezettséget" az új koronavírusos esetek helyzetéről. A miniszterelnök a karanténtörvényként ismert 2020/136-os törvény életbe lépése kapcsán összehívott, a közegészségügyi igazgatóságok képviselőinek részvételével zajló videokonferencia végén nyilatkozott a sajtónak. Ludovic Orban kifejtette, az egészségügyi miniszterrel közösen arra a következtetésre jutottak, hogy miniszteri rendeletek kibocsátására lesz szükség. Az egyik rendelet az új típusú jelentéstételi kötelezettségre fog vonatkozni, a törvényben ugyanis leszögezik, hogy külön kell jelenteni az első alkalommal pozitívan tesztelt, illetve a második alkalommal (pozitívan vagy negatívan) tesztelt eseteket. Rendeletben fogják leszögezni azt is, hogy prioritást élveznek azok, akik esetében az egészségügyi kiértékelés alapján indokolt a tesztelés, azokkal szemben, akik például nyaralni készülnek, és ezért van szükségük a teszteredményre - mondta Orban. Szintén miniszteri rendelet fogja szabályozni a járványtani ankét lebonyolításának módját, és a koronavírussal fertőzött személy kontaktjaival szemben alkalmazandó intézkedéseket. ( agerpres )

