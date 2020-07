Drágulhat a gázszolgáltatás

Drágulhat Romániában a gázszolgáltatás, miután elkészül a fekete tengeri lelőhelyeken kitermelt gáz szállítására épülő BRUA-vezeték, mivel a kormány nem hárította még el az akadályokat a fekete-tengeri földgáz kitermelése elől.



Fennáll annak a kockázata, hogy a gáz romániai szállítása drágulni fog, miután a Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián áthaladó, úgynevezett BRUA-vezeték romániai szakasza várhatóan az idén elkészül, de nem lesz mit szállítani benne, hiszen a fekete-tengeri földgáz kitermelése továbbra is késik - mondta Maria Manciuta, az energiaár-szabályozó hatóság szállítási díjakért felelős igazgatója.



A román szakhatóság illetékesét az Agerpres hírügynökség idézte kedden, aki egy szakmai konferencián beszélt erről.



Emlékeztetett, hogy a 480 millió euróból elkészülő BRUA-gázvezeték román szakaszának beruházója a román gázhálózatot kezelő Transgaz. A cégnek szerinte a jövő évtől kell lépéseket tennie a költségek megtérítése érdekében, amit a gáz szállítási díjának növelésével érhet el.



A szakhatósági vezető emlékeztetett, hogy a kilátásokat az is rontja, hogy időközben Bulgáriában egy alternatív vezetéken dolgoznak, amely szintén képes lesz gázt szállítani Nyugat irányába.



Manciuta szerint a BRUA megtérülését 40 évre tervezték, és a tervek szerint decemberben adják át. A 480 millió euró költségből 180 millió euró támogatást az Európai Bizottság biztosított, amely stratégiai fontosságúnak nyilvánította a vezetéket.



A Fekete-tenger romániai Neptun kontinentális talapzatában 42-84 milliárd köbméter közöttire becsült gázmennyiség rejlik, amelynek kitermelésében Magyarország is érdekelt. 2018-ban magyar vállalatok kötötték le a két ország gázhálózatát összekötő román-magyar interkonnektor teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását. A földgáz kitermelésének elkezdése azért késik, mert Románia nem biztosít eléggé befektetőbarát feltételeket a kitermelési koncessziót birtokló osztrák OMV-nek és az amerikai ExxonMobilnak. (MTI)



Fotó: Parvesh Kumar/unsplash.com

