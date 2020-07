Konténerkórházat építenek Csíkszeredában a koronavírus-gyanús pácienseknek

Kedden 400 ezer lejt hagyott jóvá a Hargita Megyei Tanács egy ideiglenes moduláris kórház létesítésére a megyei sürgősségi kórház udvarán. Borboly Csaba tanácselnök szerint „mindent kivesznek a kórházból, ami a COVID-dal kapcsolatos”, azaz a konténerkórházban végzik el a szűrővizsgálatokat, melyeket eddig a kórház ortopédiai osztályán végeztek. A 20 elemből álló létesítményben 40 ágy lesz majd. Az összeget a konténerek egy évi bérlésére fordítják, melyet – amennyiben erre szükség lenne – meg is hosszabbíthatnak majd. Mint ismeretes, a megyei önkormányzat támogatásával idén áprilisban megnövelték 10 ággyal a megyei kórház járványosztályának kapacitását is, szintén az ideiglenes, konténeres módszerrel. Hargita megyében eddig összesen 424 személynél fedeztek fel koronavírus-fertőzést. (g4media.ro, hírszerk.) Fotó: spitalmciuc.ro

