Hivatalos: Mihai Viteazul, Horea, Cloșca és Crișan a román nemzet hősei

Kedden kihirdette Kalus Johannis államelnök azokat a törvényeket, melyek a román nép mártírjaivá és hőseivé nyilvánítják Mihai Viteazult, Horeát , Cloșcát és Crișant . Akik ezentúl ünnepelhetőek is lesznek, a ceremóniákra pedig közpénz is adható. Mihai Viteazul a román nép első egyesítésével, valamint bátorságával és áldohathozatalával érdemelte ki, hogy hőssé nyilvánították. A tiszteletére szervezendő ünnepségeket május 27-én lehet tartani. Horea, Cloșca és Crișan az 1784-es parasztlázadásban játszott szerepükért, bátorságukért, hősiességükért és áldozatukért kapják az elismerést, emléknapjuk pedig november 2. lett. ( agerpres ) Fotó: Facebook

