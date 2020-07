Orban tisztázta magát: eddig csak az új fertőzöttek számát közölték a hatóságok, az újrateszteltekét nem

Tudomásom szerint a napi esetszám nem tartalmazza az újratesztelt személyeknek a számát – mondta Ludovic Orban miniszterelnök.



A kormányfő feltehetőleg a keddi kijelentéseit igyekezett megmagyarázni, amelyek félreértésre adhattak okot. Kedden ugyanis azt mondta, hogy szerdától már külön fogják közölni a napi új fertőzöttek, illetve az újratesztelt, és pozitívnak vagy negatívnak minősülő személyek számát.



A miniszterelnök akkor azt fejtegette, hogy eddig a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) mindig „az elmúlt 24 óra új megbetegedéseit” közölte, és nem tettek említést arról, hogy ebből hány volt a régi eset.



A miniszterelnök kijelentései zavart keltettek a lakosság és a sajtó körében is, és sokan úgy értelmezték, hogy azért ilyen magas az új esetek száma, mert azokat egy kalap alá vették az újratesztelt személyek számával.



A miniszterelnök most megerősítette, hogy az eddig jelentett adatok az újratesztelt személyek pozitív eredményeit nem tartalmazták, csupán az újonnan fertőzöttek számát, viszont most a karanténtörvény arra kötelezi a hatóságokat, hogy külön közöljék az először tesztelt személyek pozitív eredményeit, és külön azokét, akiket kezelésük során pozitív eredménnyel újratesztelnek. (stirilprotv.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!