Tătaru: Európa leprásai lettünk

Elértük, hogy mi legyünk Európa leprásai - fakadt ki keményen Nelu Tătaru egészségügyi miniszter egy Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatón. „Nehéz időket élünk. Hogyan váltunk Európa járványgócává? A szabályok be nem tartásával és az engedetlenségre való felbujtással ”- mondta Tătaru arra reagálva, hogy a COVID-19 fertőzöttek száma drámaian megnövekedett az utóbbi időben. A miniszter szerint nem kizárt, hogy elérjük azt a pontot, hogy az intenzív osztályok egyszer csak túlzsúfoltakká válnak. Meg kellene fontolnia mindenkinek, aki a lazító intézkedések mentén újra tudta indítani vállalkozását, hogy mindez csak addig működhet a továbbiakban, amíg betartjuk a szabályokat. Vészesen közeledik az a pont, amikor el kell döntenünk, hogy mi az, amiről le kell mondanunk - jelentette ki az egészségügyi miniszter. (G4media.ro/hírszerk.)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 4 Rohanunk egy újabb karantén felé. 6 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 56 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 7 Egyértelmű: több teszt, több eset. 21 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 19 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 72 Nem hiszek a járványban. 13 Nem hiszek a vírusban. 3 Fogalmam sincs. 2