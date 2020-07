A romániai idősgondozóktól félti az ország öregjeit egy olasz lap

Románia "Európa Brazíliájának" tekinthető, ami a koronavírussal fertőzöttek számának növekedését illeti, és ez aggodalommal tölti el a kontinens többi országát - idézi az olasz Il Messaggero cikkét a rotalianul.com portál. Az olasz lap azokra a romániai idős- vagy beteggondozókra, illetve háztartásbeli vendégmunkásokra hívja fel a figyelmet, akik külföldön, így Olaszországban is dolgoznak, és akik most térnek vissza a munkahelyeikre azt követően, hogy a járvány idejére hazautaztak, vagy éppen a szabadságukat töltötték Romániában. És akik mindenféle ellenőrzés nélkül térhetnek most vissza - teszik szóvá.



Az olasz lap megemlíti, hogy Romániában az elmúlt időszakban nagyon megugrott a regisztrált fertőzöttek száma, és sok igazoltan koronavírussal fertőzött beteg is szabadon elhagyhatta a kórházakat, az orvosok utasításainak ellenére. Állításuk szerint sok olasz családban gondot okoz, hogy most térnek vissza hozzájuk azok a román vendégmunkások, akik a család időseit gondozzák.



Andrea Zini, az Assindatcolf nevű egyesület alelnöke elmondta, hogy Olaszországban semmiféle szabályozás nem védi a családokat, a visszatérő vendégmunkások pedig pont a fertőzésnek leginkább kitett személyekkel lépnek közvetlen kapcsolatba.



A háztartási alkalmazottak egyesületének alelnöke azt is elmondta, hogy bár Románia egyelőre nem tagja a schengeni övezetnek, még sincs korlátozva Olaszországban a román állampolgárok szabad mozgása, ellentétben a szerb, montenegrói és koszovói állampolgárokéval (ezek az államok egyébként nem tagjai az EU-nak - szerk. megj.). Az alelnök egyelőre azt tudja tanácsolni az érintett családoknak, hogy lássák el az általuk alkalmazott betegápolókat és háztartásbelieket maszkkal, és lehetőleg tartsák be a szociális távolságot - bár megjegyzi, hogy jelen esetben az utóbbi kivitelezése szerinte is lehetetlen - . Javasolják továbbá, hogy figyeljenek arra, hogy a gondozó mutat-e a tűnteteket, és arra is ügyeljenek, hogy a testhőmérséklete ne lépje túl a 37,5 fokot.



Korábban ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben azoknak a romániai nőknek a helyzetével, akik hátrahagyják családjaikat, hogy Nyugaton megterhelő és kiszolgáltatott körülmények között dolgozzanak. (hírszerk.)

