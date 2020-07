Valószínűleg hibrid oktatással kezdődik az új tanév - jelentette be a tanügyminiszter

Monica Anisie tanügyminiszter szerdán úgy nyilatkozott a Radio France Internationale-nak, hogy a tanévkezdésre vonatkozó döntést a járvány alakulásának függvényében hozzák meg. Azt is elmondta: valószínű, hogy 'hibrid' oktatást vezetnek be, vagyis rotációs módszerrel a diákok egy része az iskolában fog tanulni, másik része online.



Anisie azt mondta, a járványhelyzet egyelőre nem alakul kedvezően, az emberek szemmel láthatólag elhanyagolják az óvintézkedéseket, így valószínű, hogy ősztől 'hibrid' oktatási módszert vezetnek be. A döntés azonban a járványhelyzet alakulásától függ.



Arról is beszámolt: a minisztérium járványhelyzettel foglalkozó munkacsoportjában elhangzott az a javaslat, hogy decentralizálják az oktatás módjára vonatkozó döntéseket, vagyis a tanfelügyelőségek a helyi állapotok függvényében válasszák a szaktárca által javasolt három forgatókönyv valamelyikét. Erre már korábban is volt példa, például, ha valahol hóvihar tombolt, akkor a helyi iskola értesítette a tanfelügyelőséget, hogy egy időre szüneteltetni kell az iskolai oktatást - emlékeztetett a miniszter.



Anisie közölte: a munkacsoport három típusú oktatási forgatókönyvet dolgoz ki, ezeket rövidesen bemutatják a nyilvánosságnak, mert a hatóságoknak fel kell készülniük a tanévkezdésre.



A hátrányos helyzetben lévő tanulóknak szánt, mintegy 250 ezer táblagépről azt mondta a miniszter: a közbeszerzési folyamat elkezdődött. Ezt egyébként a Központi Közbeszerzések Országos Hivatala bonyolítja, nem a tanügyminisztérium - szögezte le Monica Anisie. (agerpres)

