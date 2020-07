Meghatározta a kolozsvári önkormányzat az ösztöndíjak új tanévre vonatkozó értékét

Meghatározta a 2020/2021-es tanévre vonatkozó ösztöndíjak értékét júliusi rendkívüli tanácsülésén Kolozsvár önkormányzata. A július 22-én elfogadott határozat szerint a teljesítményi ösztöndíj értékét 130 lejben, az érdemösztöndíj összegét 100 lejben határozta meg a tanácsosi testület. A tanulmányi ösztöndíj 85 lej, a szociális ösztöndíj pedig 80 lej lesz a következő tanévben. Teljesítményi ösztöndíjban azok a diákok részesülhetnek, akik dobogós helyet értek el az Oktatási Minisztérium által szervezett országos olimpiákon, illetve akik országos iskolai versenyeken vagy pedig nemzetközi tantárgyversenyeken képviselik az országot. Érdemösztöndíjra azok a tanulók jogosultak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, azaz a tanulmányi átlaguk legalább 8,50. Tanulmányi ösztöndíjat azok a tanulók kérhetnek, akik tanulmányi átlaga legalább 7-es és a családjukban az egy főre eső jövedelem a kérelmezést megelőző 3 hónapban nem haladta meg a minimálbér értékét. Szociális ösztöndíjat azok a vidéki diákok igényelhetnek, akik egy másik településen kényszerülnek iskolába járni, és a kérelmezést megelőző 12 hónapban családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a minimálbér felének értékét, ugyanakkor nem rendelkeznek 2 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területtel (hegyvidék esetében 4 hektárnál nagyobb területtel). A szociális ösztöndíjak kiterjednek a súlyos betegségekben szenvedő diákokra is. Minden esetben az ösztöndíj megítélésének feltétele a 10-es magaviseleti jegy. „A 2019-2020-as tanév első félévében több mint 16 ezer, a másodikban pedig közel 20 ezer ösztöndíjat ítéltek meg Kolozsváron. Az ösztöndíjak túlnyomó többsége érdemösztöndíj volt, az első félévben 11 ezer, a másodikban pedig 15 ezer érdemösztöndíjat nyújtott az önkormányzat” - mondta el Oláh Emese alpolgármester. (hírszerk.)

