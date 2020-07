Johannis: egyetlen törvény sem állít meg egy vírust

Klaus Johannis elnök szerdán arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy "egyetlen törvény sem állít meg egy vírust", és mindenki közös fellépésére van szükség ahhoz, hogy gátat vessünk a COVID-19 pandémia terjedésének. Az államfő annak kapcsán nyilatkozott a járvány kérdéséről, hogy kedden érvénybe lépett az új karanténtörvény, valamint amiatt, hogy szerdán a romániai új megfertőződések száma meghaladta az ezret . "Ezt a problémát csak úgy tudjuk megoldani, ha betartjuk a távolságtartási és higiéniai szabályokat, maszkot viselünk. Mindannyian tehetünk a járvány terjedésének megakadályozásáért. Most a kormány rendelkezésére áll az új törvény, amely szabályozza az elkülönülést és a vesztegzárat, de egyetlen törvény sem állít meg egy vírust. Ehhez mindannyiunk együttműködésére van szükség" - nyomatékosította. A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) szerdai tájékoztatása szerint az utóbbi 24 órában 1030 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 40.163-ra nőtt a fertőzöttek száma. ( agerpres )

