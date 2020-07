Először indul transznemű nő romániai önkormányzati választásokon

Függetlenként indulna az önkormányzati választásokon Bukarest második kerületében Antonella Lerca , roma származású szexmunkás. Az eset történelmi jelentőségű, hiszen ő az első nyíltan transznemű személy, aki köztisztviselői pozíciót kíván elérni. Ahhoz, hogy hivatalosan nyilvántartásba vegyék jelentkezését, a kerület lakóinak 5%-a kell támogassa. Egy aláírásra buzdító Facebook-esemény szerint körülbelül 2000 aláírásra van szükség. A hírről több nemzetközi lap is írt, a brit Pink News -nak tett nyilatkozata alapján azért indul, mert elege van abból, hogy fehér kiváltságos férfiak döntenek olyan közösségek életéről, mint a roma-, transznemű-, és a szexmunkások közössége, amelyeknek ő mind tagja, és így jeles képviselője lehet. A 30 éves jelölt elmondta, az elmúlt nyolc évben folyamatosan emberi jogi aktivistaként dolgozott, az így felgyülemlett tapasztalatok miatt döntött úgy, hogy indulnia kell. A jelölt Facebook-oldala ITT érhető el. (pinknews.com, hírszerk.)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 4 Rohanunk egy újabb karantén felé. 7 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 69 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 11 Egyértelmű: több teszt, több eset. 24 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 21 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 87 Nem hiszek a járványban. 17 Nem hiszek a vírusban. 4 Fogalmam sincs. 2