Actual de Cluj: a polgármesteri hivatal 7 alkalmazottjának lett eddig pozitív a tesztje

Az elmúlt napokban mi is beszámoltunk róla, hogy Kolozsvár Polgármesteri Hivatalának több alkalmazottja is megfertőződött az új koronavírussal. A fertőzöttek között van a közbeszerzési igazgatóság vezetője is, állítja egy helyi portál.



A polgármesteri hivatal az első fertőzések bejelentése után azt közölte, hogy ők minden szükséges óvintézkedést megtettek a vírus terjedésének megállítására, viszont a megfertőződött alkalmazottaik pontos számáról nem adtak ki információkat.



Az Actual de Cluj úgy tudja, hogy eddig a polgármesteri hivatal 7 alkalmazottjánál mutatták ki a fertőzést, legutóbb éppen Mihai Moisescunál, a helyi közbeszerzési igazgatóság vezetőjénél, akinek szerda reggel lett pozitív a tesztje.



A lap megjegyzi, hogy Mircea Abrudean Kolozs megyei prefektus, aki maga is koronavírusos, és otthoni elkülönítésben van teljes családjával, nem kívánt további információkat közölni a kolozsvári városházán uralkodó állapotokról. Döntését azzal indokolta, hogy a történtekről a városháza ad majd ki információkat. (Actual de Cluj/hírszerk.)



