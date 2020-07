Karantén alá vontak még egy dél-romániai települést

Azt mi is megírtuk, hogy a hatóságok karantén alá vonták Giurgiu megyei Cartojani-t, ahol a település 3600 lakosából közösségi fertőzéssel 32 személy fertőződött meg.



Szerda este továbbá karantén alá került a Prahova megyei Gornet település is, ahol az elmúlt 14 napban 15 új esetet regisztráltak, az ezer lakosra számolt fertőzési arány meghaladja a hármat.



A településekbe csak a teherforgalom mehet be, illetve onnan ki, valamint azok a nem helybéli személyek, akik gazdasági tevékenységet folytatnak, vagy a belügyi, hadügyi, energetikai, közegészségügyi, közélelmezési vagy mezőgazdasági területen fejtik ki aktivitásukat.



A hatóságok gondoskodnak a rászorulók ellátásáról.



A karantént egyelőre 14 napra rendelték el, amelyet, ha a járványügyi helyzet megköveteli, meghosszabbítanak. (Agerpres/hírszerk.)



Nyitókép: Google Maps

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!