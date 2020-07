Ponta szerint el kell halasztani a helyhatósági választásokat

El kell halasztani a helyhatósági választásokat, mert nagyon magas a kockázata annak, hogy a voksolás megszervezésében résztvevő személyek megfertőződjenek - jelentette ki szerda este a közszolgálati televízió műsorában Victor Ponta, a Pro Románia elnöke.



A pártelnök szerint a választások megszervezésében résztvevő kétszázezer ember magas fertőzésveszélynek van kitéve.



Ponta 'aberránsnak' nevezte a hatóságok kommunikációját, amelynek megfelelően 'félelmetes" járvány van, valamennyien be kell zárkóznunk a házakba, de azért 'menjetek el a választásra és szavazzatok ránk'.



'Úgy veszünk részt a választásokon, mint a háborúban: lássuk, ki éli túl' - mondta a Pro Románia elnöke.



Felhívta a figyelmet arra is, hogyha a politikusok széltében-hosszában kampányolnak az országban, abból a köznép arra a következtetésre juthat, hogy nincs is járvány. (agerpres)

