Értesüléseink szerint ismét Borbolyt indítaná az RMDSZ Hargita megyei tanácselnöknek

Borboly Csaba lesz Hargita megyében az RMDSZ jelöltje a megyei tanács elnöki tisztségére - értesült RMDSZ közeli forrásokból a Transindex. Az ügyben hivatalosan még nincs bejelentés, de úgy tudjuk, a hír megírásának pillanatában a Szövetségi Állandó Tanácsban már egyetértés van ebben a kérdésben. Hivatalos döntés és bejelentés a kérdésben holnap, pénteken várható. Múlt héten három napig tárgyalt az RMDSZ három Hargita megyei szervezete (Csík, Udvarhely és Gyergyó), de nem tudtak dűlőre jutni a jelölt személyében. Az első két szervezet többségében Borbolyt favorizálta, de a gyergyóiak nem engedtek a negyvennyolcból, és ők Barti Tihamér t, a Gyergyószéki RMDSZ elnökét, a megyei tanács alelnökét szerették volna indítani, mondván, hogy még sosem volt erről a területről elnöke a megyei tanácsnak. Barti és Borboly régi riválisok, nem csoda, hogy előbbi most sem adta könnyen a bőrét, a Hargita Megyei Egyeztető tanács múlt hétvégi ülésein pedig hiába szerzett Borboly 8-5 arányban győzelmet a testületben, mivel a három gyergyói tag közül egyik támogatását sem bírta, így nem lehetett győztesnek minősíteni, és a Szövetségi Állandó Tanács elé került a döntés. Borboly Csaba három mandátumon keresztül vezette a megyét, jó eséllyel szeptember 27-től a negyediket fogja megkezdeni. A Transindex úgy tudja, a SZÁT mostani döntésében az volt a fő érv, hogy Borbolyt olyan személynek tartják Kolozsváron, aki a parlamenti választásokra jól tudja mozgósítani a megye lakosságát. Néhány éve volt ugyan némi feszültség a tanácselnök és a szövetségi elnökség között, de mostanra ezek elmúltak. (hírszerk.)

