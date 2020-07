Belekezdett a támogatói aláírások összegyűjtésébe Soós Zoltán

Marosvásárhely főterén kezdte el a támogatói aláírások gyűjtését Soós Zoltán polgármester-jelölt. Soós a főtéri virágóránál tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentette, hogy kampányának legfontosabb eleme a konzultáció, a párbeszéd, ezért a következő napokban ő is részt fog venni az aláírásgyűjtésben.



A magyar polgármesterjelölt 3000 támogató aláírás összegyűjtését tűzte ki célul, vagyis az induláshoz szükséges aláírások közel ötszörösét.



A koronavírus-járvány miatt a felére csökkentették jelöléshez szükséges támogatói aláírások számát, így most hivatalosan 615 támogató aláírás szükséges ahhoz, hogy valaki induljon a marosvásárhelyi polgármesteri székért.



Facebook-bejegyzésében a polgármester-jelölt azt írja: Gyűjtsünk össze 3000 támogató aláírást. A rendszer leváltásához ez az első lépés, amit együtt kell megtegyünk. Éppen ennyi katonával alapította meg Romulus Róma hadseregét. A történet folytatását pedig ismerjük.







Marosvásárhely 10 pontján helyeztek el olyan aláírásgyűjtó standokat, ahol Soós jelöltségét lehet támogatni. A polgármester-jelölt azt ígérte, a jövő héten mutatja be a várossal kapcsolatos terveit. (hírszerk.)



Nyitókép: Soós Zoltán/Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!