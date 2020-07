Mezei János is kipróbálná magát a Hargita megyei tanács élén

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) által létrehozott Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) részéről Mezei János MPP-elnök pályázza meg a Hargita megyei tanács elnöki tisztségét a szeptember 27-én tartandó önkormányzati választásokon - jelentették be az EMSZ társelnökei csütörtökön. Csomortányi „Karlendítő” István , az EMNP elnöke, a Gyilkos-tó üdülőtelepen Mezei Jánossal közösen tartott sajtóértekezleten közölte: tényként kezelhető, hogy lezárult a pártszövetség hivatalos bejegyzése. Az MPP elnöke elmondta: az EMSZ a közösségi érdeket előtérbe helyező demokratikus alternatívát teremt az erdélyi magyar politikában a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által megtestesített "egypártrendszerrel" szemben, és Erdély számos településén indít jelölteket. Mi is beszámoltunk róla a nap folyamán , hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Borboly Csabát jelöli a tisztségre. ( mti )

