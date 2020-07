Orban: december 6-án kell megtartani a parlamenti választásokat

December 6-a az egyetlen dátum, amikor az alkotmány előírásainak tiszteletben tartásával megtarthatók a parlamenti választások - jelentette ki csütörtökön Ludovic Orban miniszterelnök.



„Az alkotmánybíróság meglehetősen furcsa döntéséből az derül ki, hogy a parlament is, a kormány is kitűzheti a választások dátumát, de aki dönt a választások dátumának ügyében, az a parlament. Tekintetbe véve az alkotmánybíróság döntését, a parlament nagy valószínűséggel el akarja dönteni a parlamenti választások dátumát is. Én csak annyi mondok nekik: az alkotmány előírásai értelmében a parlamenti választásokat december 6-án kell megtartani. ez az a dátum, amely minden alkotmányos előírásnak megfelel” - mondta Ludovic Orban. (agerpres)

