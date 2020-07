A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a FIFA-nál is bepanaszolja a FCSB-t, a magyargyalázó rigmusok miatt

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tesz az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, a szervező Román Labdarúgó Szövetséghez (FRF) és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez (FIFA) a július 22-én, Ploiești-en lejátszott Román Kupa döntője után tapasztalt magyarellenesség kapcsán.



Mint ismeretes, a mérkőzést követően a Sepsi OSK-t legyőzve, a FCSB nyerte a 2019/2020-as idény kupadöntőjét.



Mivel a mérkőzés a COVID-19 vírus miatti szigorú intézkedések révén zárt kapus volt, így a szurkolói magatartásra nem lehetett panasz a rangadó idején, de utána elszabadultak az indulatok. A FCSB szurkolói, ünneplő felvonulásukkor erőteljes magyarellenes hangulatot generáltak játékosaik jelenlétében, akik maguk sem tiltakoztak. A drukkerek minősíthetetlen, nacionalista szlogeneket skandáltak („Ne p***m pe Ungaria voastră! Să-ți dăm la m**e, bozgore!”).



„Elfogadhatatlan, hogy a hatóságok és a játékosok, valamint a klub vezetése nem léptek fel a xenofób rigmusok ellen. Úgy látszik Bukarestben még mindig nem a kiváló sportteljesítménye alapján ítélik meg a Sepsi OSK-t, hanem magyar jellege miatt, és az sem világos, hogy az erdélyi magyarok ugyanolyan alkotó részei az államnak, mint bárki más, aki itt él, dolgozik, adózik. Minden eszközzel fellépünk a hasonló esetek kapcsán, most az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, a Román Labdarúgó Szövetséghez (FRF) és a FIFA-hoz is panaszlevelet küldünk. Remélem, a legkomolyabb szankciókat kapják az érintettek, annak érdekében, hogy eltűnjön a magyarellenesség a lelátókról és a közéletből” – nyilatkozta Benkő Erika, Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója. (közlemény)



