Az új törvény komolyan bünteti a munkavállalók diszkriminálását

Kihirdette csütörtökön Klaus Johannis államfő a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését tiltó törvényt. Az előírásokat megszegők 1000-től 20.000 lejig terjedő bírsággal büntethetők. A munkatörvénykönyvet módosító és kiegészítő törvény az eddiginél pontosabban definiálja a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés fogalmát. A jogszabály értelmében tilos a munkavállaló menesztése vagy diszkriminálása annak faji vagy nemzetiségi hovatartozása, állampolgársága, bőrszíne, anyanyelve, vallási meggyőződése, társadalmi származása, genetikai adottságai, neme, szexuális irányultsága, kora, fogyatékossága, krónikus betegsége, HIV-fertőzöttsége, politikai véleménye, családi állapota, érdekképviselethez való tartozása vagy valamely hátrányos helyzetű csoporthoz való tartozása alapján. A törvény meghatározza a közvetett és a közvetlen diszkrimináció fogalmát, ugyanakkor leszögezi, zaklatásnak minősül minden olyan magatartásforma, amellyel az elkövető sérti a másik személy méltóságát, és megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, megalázó vagy sértő helyzetet teremt. A jogszabály értelmében nem minősül diszkriminációnak a megkülönböztetés, kizárás, korlátozás vagy preferencia az olyan állások esetében, amelyeknél a tevékenység jellegéből vagy a munkavégzés körülményeiből adódóan bizonyos szakmai követelmények teljesítése meghatározó fontosságú. A rendelkezések be nem tartása 1000-től 20.000 lejig terjedő bírsággal büntethető – szögezi le a törvény. A képviselőház június 30-án szavazott döntő fórumként a javaslatról. ( agerpres ) Nyitókép: Ohmydearlife / Pixabay.com

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 6 Rohanunk egy újabb karantén felé. 10 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 118 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 17 Egyértelmű: több teszt, több eset. 31 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 28 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 127 Nem hiszek a járványban. 22 Nem hiszek a vírusban. 4 Fogalmam sincs. 3