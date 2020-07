Szucsáva megye most nem a koronavírussal, hanem az árvízzel kell megküzdjön

Az elmúlt napokban vörös- és nagyancsjelzésű árvízriasztás volt érvényben Szucsáva megyében, ennek meg is lett az eredménye: a folyók és patakok több települést árasztottak el.



Capu Codrului településen például a heves esőzések következtében víz alá kerültek a közutak és több háztartás is. A helyi lapok szerint egyes helyszíneken a vízszint elérte az egy métert.



A tűzoltók Capu Câmpului községben 15 pincéből, valamint több háztartásból, kútból, garázsból és udvarról kellett vizet szivattyúzzanak, ugyanitt egy gyalogoshidat is elárasztott az ár.



Keddről szerdára virradó éjszaka a helyi tűzöltóság összesen 54 esetben avatkozott be a fentebb említett községekben, de ugyanúgy Putna és Dornavátra településeken is.



Az esőzések miatt a Gura Humorului és Fălticeni településeket összekötő út egyik szakaszán körülbelül fél órán keresztül nem lehetett közlekedni, mert az út mentén fekvő dombos területekről heves áradás zúdult le. (monitorulsv.ro, hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!