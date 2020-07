Orban: nem szándékozunk lazításokat, de újabb korlátozásokat sem bevezetni

Ismét felhívta a lakosság figyelmét Ludovic Orban miniszterelnök az egészségügyi óvintézkedések betartásának fontosságára. Orban a Gorj megyei Novaci településen tett pénteki látogatásakor azt mondta: akik nem tartják be a COVID-19 terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket, azok elsősorban szeretteiket betegítik meg. "Felelőseknek kell lennünk, és óvakodnunk kell ettől a perverz vírustól" - fogalmazott a miniszterelnök. Azt is megerősítette: a hatóságok nem szándékoznak lazítani a korlátozásokon, de újabb szigorításokat sem szándékoznak bevezetni, és főként a gazdaság működését nem óhajtják akadályoztatni. Ellenkezőleg: hétről hétre a gazdaság újraindítását célzó intézkedéscsomag gyakorlatba ültetésén dolgoznak- szögezte le Ludovic Orban. ( agerpres )

