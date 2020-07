40 hektáras parkerdőt alakít ki a Bükkben a kolozsvári önkormányzat

Kényelmes és biztonságos körülmények között kirándulhatnak majd, ráadásul igazi erdőben a kolozsváriak, miután kialakítják a Bükkben tervezett parkerdőt – ígéri a városi önkormányzat. Egy EU-s finanszírozású projekt keretében a város közelében fekvő erdőben gyalogos- és kerékpárutakat jelölnek majd ki, sőt, ezeket ki is világítják a látogatók nagyobb biztonsága érdekében.



A tervek szerint kialakítanak majd hét pihenőhelyet, valamint 5 olyan pavilont, ahol kisebb bemutatókat, előadásokat lehet szervezni vagy épp menedéket lehet találni esős időben. Az itt elhelyezendő kültéri bútorzat fából készül, és nem öntenek egyetlen létesítménynek sem alapot, hogy minél noninvazívabb módon járjanak el, azaz a lehető legkisebb mértékben avatkozzanak be a természetes környezetbe.



A tervek között szerepel biciklis raszterek kihelyezése is, kukák azonban nem lesznek, hogy az emberek szokják meg: nem hagyunk semmit az erdőben. A parkerdő kialakításának célja amellett, hogy pihenési és sportolási lehetőséget nyújt, az is, hogy hozzájáruljon az erdő élővilágának, az itt élő növény- és állatfajok megismeréséhez. A Bükkben kialakítandó 40 hektáros parkerdő főbejárata Felek irányából lenne, és lenne 3 mellékbejárata is.





A tervezett parkedrő látványterve. Forrás: kolozsvári önkormányzat

Amint az önkormányzat tájékoztatójából kiderül, a parkerdő tervezésébe szakértőket, pl. a BBTE oktatóit, valamint a helyi civilek képviselőit is bevonták.A felsoroltak a parkerdő-projekt első fázisáról szólnak, van azonban második is: az önkormányzat azt is tervezi, hogy kialakít egy parkolót a Tordai úton, illetve hogy

meghosszabbítja a városi közszállítás egyes vonalait, hogy a kolozsváriak minél könnyebben el tudjanak jutni a parkerdőbe

Az önkormányzatnál úgy számolnak: ha idén sikerül lefolytatni a közbeszerzési eljárást, jövőre elkezdődhetnek a konkrét munkálatok a Bükk erdő szélén húzódó erdőrészen. A projekttel kapcsolatos terveket, tanulmányokat itt itt és itt lehet megtekinteni.