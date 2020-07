Koronavírus: egyetlen olyan megye sincs, ahol ne lenne új igazolt fertőzött pénteken

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) pénteki közleménye szerint egy nap alatt 25 349 tesztet végeztek, ebből 1119 új eset lett pozitív, így az országban a fertőzöttek száma elérte a 42.394-et. Mint a Digi24 írja , a legtöbb új esetet az elmúlt 24 órában Bukarestben regisztrálták (105). A második helyen Argeş megye áll 101 új fertőzöttel. Érdekesség itt, hogy a kormány 12 településnél "fontolgatja" a karantén bevezetését. A harmadik legtöbb új koronavírus-fertőzött Dâmbovița megyében volt, szám szerint 70. Az eddig élvolnalba tartozó Brassó megyében (ahol csütörtökön még 115 esetet jegyeztek) most “csak” 58 új koronavírusos esetről számoltak be a hatóságok. A lista végén áll Szatmár megye, ahol pénteken 1 személy esetében lett pozitív a teszt eredménye, Călărași és Kolozs megyében 2-nél, Szilágy megyében pedig mindössze 3 esetet regisztráltak. (digi24, hírszerk.)

