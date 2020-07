USR: legyen kétnapos az önkormányzati választás!

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azt javasolja, hogy kétnaposak legyenek a szeptemberi helyhatósági választások. Az erről szóló törvénytervezetet pénteken nyújtotta be a felsőházba Florina Presadă szenátor. A kezdeményezők a koronavírusjárvánnyal indokolják a tervezetet és azt javasolják, hogy a választások szombaton és vasárnap (szeptember 26-án és 27-én) legyenek, naponta 7 és 21 óra között. Presadă egy közvélemény-kutatásra hivatkozik, amely szerint a lakosság 63 százaléka kétnapos voksolást akar, 82 százalékuk pedig azt szeretné, hogy több szavazóhelyiséget hozzanak létre. Meglátásuk szerint, az egynapos szavazást "rendkívül megnehezítené" a fizikai távolságtartás betartása úgy a szavazóhelyiségekben, mint azon kívül, és valószínűleg kevesen mennének el szavazni, ami a megválasztott képviselők reprezentativitásának romlásához vezetne. ( agerpres )

