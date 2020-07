Áll a bál az USR-nél, egy szenátor nem úgy szavazott a moldvai autópálya kapcsán, ahogy kellett volna

Mihai Goțiu USR-s szenátorra nagyon kiakadtak a pártbéli kollégák, mert állításuk szerint befolyásolta a többi USR-s szenátort abban, hogy tartózkodjanak a Marosvásárhely - Jászvásár - Ungheni közötti, A8-as autópálya megépítéséről szóló tervezet módosításának szavazásakor. A PNL erősen kritizálta a tartózkodást - írja a Digi24 . Iulian Bulai , az USR alelnöke Facebook-bejegyzésben üzen Goțiunak, hogy “tegyen egy lépést hátra”, valamint kijelentette, hogy indítványozni fogja a szenátor kizárását az USR-PLUS Szövetség Közpolitikai Bizottságából. "A biodiverzitás fontos. A szitakötők, békák, bogarak, mezei pockok és pókok fontosak. De nem fontosabbak, mint az ember. És ezt Goțiu kollégám figyelmen kívül hagyta, aki ezeknek a beruházásoknak a megakadályozásával továbbra is románok millióit szigeteli el Modvában a közúti infrastruktúra hiánya miatt" - írta Bulai. Mihai Goțiu szenátor köztudottan a környezetvédelem mellett kampányoló és az ügy mellett kiálló politikus. A szenátusban kedden szavaztak arról a sürgősségi kormányrendeletről, amely módosítja a “Nagy-Egyesülés”, Erdélyt Moldvával összekötő autópálya megépítéséről szóló tervezetet. Az autópálya szakaszok megépítéséről szóló tervezet módosítása végül a PSD-s forgatókönyv szerint lett megszavazva a szenátusban, eszerint a Németvásár - Jászvásár - Ungheni szakaszt legkésőbb 2024. december 31-én kell átadni a forgalom előtt, míg a Marosvásárhely - Németvásár szakaszt 2026. decemberéig. (digi24, hírszerk.)

