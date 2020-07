Olaszország is bekeményített: minden Romániából érkezőnek 14 napra karanténba kell vonulnia

Minden Romániából és Bulgáriából Olaszországba érkező személynek 14 napra kötelezően karanténba kell vonulnia ezután - jelentette be Roberto Speranza olasz egészségügy miniszter péntek Twitteren a g4media szerint. A miniszter azt követően írta alá az erről szóló rendeltet, hogy tárgyalt a kérdésben a belügyminiszterrel és más egészségügyi szakemberekkel. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban folyamatosan rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Romániában. Az intézkedés súlyosan érinti az Olaszországban dolgozó romániai vendégmunkások tömegeit, mert sokan hazatértek nyári vakációzni. Olaszországban él a legnagyobb román közösség az ország határain kívül. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés alól kivételt képeznek az áruszállítást végző személyek. Az intézkedés egyelőre július 31-éig érvényes. A külügy az Olaszországba utazó román állampolgárok figyelmébe ajánlja a diplomáciai képviseletek és konzuli szolgálatok telefonszámait az alábbiak szerint: * Románia nagykövetsége Rómában: +39 06.835.233.44, +39 06.835.233.52, +39 06.835.233.58, +39 06.835.233.56, +39 06.835.233.69, +39 06.835.233.71, +39 06.835.233.74, +39 345 147 3935 (segélyhívó szám); * Románia főkonzulátusa Milánóban: +39 0240098207, +39 02.40074018, +39 366.108.1444 (segélyhívó szám); * Románia főkonzulátusa Torinóban: +39 011 249 57 75, +39 011 249 52 64, +39 011 18 95 83 90, +39 338 756 8134 (segélyhívó szám); * Románia főkonzulátusa Triesztben: +39 040 411 652, +39 040 452 8136, +39 040 416 350, +39 340 8821688 (segélyhívó szám); * Románia főkonzulátusa Bariban: +39 080 548 1042, +39 080 546 1893, +39 080 548 4671, +39 080 546 1470, + 39-334 604 2299 (segélyhívó szám); * Románia főkonzulátusa Bolognában: +39 051 5872120, +39 051; 5872209, +39 349 1178220 (segélyhívó szám); * Románia konzulátusa Cataniában: +39.095.537.909, +39 095 536 139, +39 320 965 3137 (segélyhívó szám). ( agerpres /g4media.ro)

