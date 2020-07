21 folyón lehet áradásra számítani szombaton

Narancsszínű és sárga árvízriasztást adott ki pénteken 21 folyóra az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA). Július 25-e, 10 óra és július 26-a nulla óra között narancsszínű riadó érvényes a következő folyókra: Kis-Szamos (Kolozs és Bihar megye), Fekete-Körös (Bihar, Arad), Fehér-Körös (Hunyad, Arad), Aranyos (Fehér, Kolozs), a Marosnak a Küküllő összefolyása alatti mellékfolyói (Fehér, Szeben, Hunyad, Arad), Ó-Béga, Béga (Temes) Temes, Poganis Berzava, Moraviţa, Karas, Néra (Temes, Krassó-Szörény), Cserna (Gorj, Krassó-Szörény), Zsil (Hunyad, Gorj), Motru (Gorj és Mehedinţi) és Gilort (Gorj). Ezenkívül július 25-e, 4 óra és július 27-e, 10 óra között sárga árvízriasztás lesz érvényes a következő folyókon: Visó, Iza, Túr (Máramaros és Szatmár megye), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Kolozs, Bihar), a Szamos Dés alatti mellékfolyói (Kolozs, Szilágy, Máramaros, Szatmár), a Kraszna középső és alsó medencéjének mellékfolyói (Szilágy, Szatmár), Berettyó (Szilágy, Bihar), Sebes-Körös mellékfolyói (Kolozs, Bihar), Fekete-Körös (Bihar, Arad), Fehér-Körös (Hunyad, Arad), Maros (Hargita, Maros) és a Maros mellékfolyói (Hargita, Maros, Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér, Szeben, Hunyad, Arad). A figyelmeztetés ugyanakkor érvényes a következő folyók gyűjtőmedencéjére is: Ó-Béga, Béga (Temes megye), Temes, Berzava, Moraviţa, Karas, Néra (Temes, Krassó-Szörény), Cserna (Gorj, Krassó-Szörény), a Duna kicsi mellékfolyói, (Krassó-Szörény, Mehedinţi), Desnăţui (Mehedinţi, Dolj), Zsil (Hunyad, Gorj, Mehedinţi, Dolj), Olt (Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben, Argeş, Vâlcea), Olteţ (Gorj, Vâlcea, Olt), Argeş, Dâmboviţa (Argeş, Dâmboviţa), Suceava (Suceava), Moldova (Suceava, Neamţ), Beszterce (Suceava Neamţ, Hargita,Bákó) és Tatros (Hargita, Kovászna, Neamţ, Bákó). ( agerpres )

