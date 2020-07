Az ügyészség vádemelés nélkül lezárta a nyomozást a kolozsvári reptéren tömörülő spárgaszedő munkások ügyében

Az ügyészség bűncselekmény hiányában, vádemelés nélkül lezárta a nyomozást a kolozsvári reptéren tömörülő spárgaszedő munkások ügyében - tájékoztatott pénteken a kolozsvári ítélőtábla. Az dokumentum szerint a kolozsvári reptéren április 9-én összegyűlt 1962 személy közül, akik több charter járattal Berlinbe, Düsseldorfba és Banden-Badenbe utaztak, senki nem betegedett meg és senki nem került karanténba. A vádhatóság megállapítja, hogy az idénymunkára utazók "nem szegték meg a karanténra vonatkozó szabályokat". Az ügyészség azt ugyan elismeri, hogy a fizikai távolságtartás szabályait nem tartották be, de a szabálysértés "nem okozta a fertőzés terjedését", így ebben az esetben sem létezik a bűncselekmény. ( agerpres )

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 9 Rohanunk egy újabb karantén felé. 16 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 157 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 19 Egyértelmű: több teszt, több eset. 35 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 34 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 166 Nem hiszek a járványban. 33 Nem hiszek a vírusban. 4 Fogalmam sincs. 4