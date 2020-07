Viharos és esős időjárásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat az ország nyugati és középső részén

Fokozott légköri instabilitásra és jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki vasárnap reggel 6 óráig az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).





Eszerint másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben a Bánságban, a Körösök-vidékén, Erdély nyugati részén, illetve Olténiában. Az időszakosan fellépő fokozott légköri instabilitás miatt felhőszakadásra, gyakori villámlásra, megerősödő szélre, viharokra és jégesőre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként, esetenként pedig a 50-70 litert is elérheti. A meteorológiai szolgálat ugyanakkor elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott az ország középső, délnyugati, illetve északi részére, ahol szintén viharokra, gyakori villámlásra, rövid időre felerősödő szélre, illetve helyenként jégesőre lehet számítani. A várható csapadékmennyiség 20-30 liter között van ezeken a területeken négyzetméterenként, elszigetelten akár 40-50 liter eső is eshet.