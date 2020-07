Tovább szigorít Görögország: már a repülővel érkezők is negatív tesztet kell felmutassanak a belépéshez

Görögország július 28-tól, keddtől csak akkor engedi be a repülővel érkező román állampolgárokat az ország területére, ha azok fel tudnak mutatni egy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR koronavírus-tesztet - írja a Hotnews. Eddig friss negatív-tesztre csak szárazföldi belépésnél volt szükség.



A görög hatóságok ugyanakkor a bolgár állampolgároknak is megtiltották, hogy negatív teszt nélkül belépjenek az országba. A megszorításokat a növekvő romániai és bulgáriai esetszámok miatt vezették be. Az intézkedés nem vonatkozik a Romániából vagy Bulgáriából érkező görög állampolgárokra, vagy Görögország területén állandó lakhellyel rendelkező személyekre.



A lap ugyanakkor arra figyelmeztet, a Görögországba utazókat továbbra is mindenképpen ki kell töltsék a határhoz érésük előtt legalább 24 órával azt a nyilatkozatot, aminek a megléte nélkül esélytelen, hogy átjussanak a vámon.



A közúti és vasúti forgalom Görögország és Bulgária között a Kulata–Promachonas határátkelőhely kivételével továbbra is le van zárva, ezen is csak a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt felmutatásával lehet átjutni. A teszteredményt le kell fordíttatni angolra, hogy a görög hatóságok is értsék, illetve a személy neve mellett az azonosításához szükséges egyéb adatokat is tartalmaznia kell a dokumentumnak. A korlátozás alól mentesülnek a kamionsofőrök, illetve azok a személyek, aki munkavégzés céljából utaznának be az országba, és ezt igazolni is tudják. (hotnews)

