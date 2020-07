5000 lejre bírságoltak meg egy tengerparti teraszt, mert a vendégei elkezdtek táncolni az utcán

5000 lejre bírságolt meg a rendőrség egy teraszt a tengerparti Eforie Nord településen, mert a vendégei nem tartották be a kötelező távolságtartási szabályokat, kézen fogva elkezdtek az utcán táncolni úgy, hogy közben nem viseltek maszkot. A bírságot a közösségi médiába terjedő videofelvételek alapján szabta ki a hatóság. A rendőrség egyébként azt tanácsolja a különböző teraszok, illetve vendéglátó egységek tulajdonosainak, hogy lehetőleg ne ösztönözzék a nyaraló turistáknak azt a viselkedését, amikor a szórakozás iránti vágyukban elfelejtik tiszteletben tartani a fizikai távolságot egymástól. (digi24.ro)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 13 Rohanunk egy újabb karantén felé. 19 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 189 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 24 Egyértelmű: több teszt, több eset. 39 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 37 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 191 Nem hiszek a járványban. 41 Nem hiszek a vírusban. 6 Fogalmam sincs. 5