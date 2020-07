Megtámadta a bíróságon a falut karantén alá helyező döntést a gorneti önkormányzat

Megtámadta a bukaresti ítélőtáblán a község egyik települését karantén alá helyező döntést a gorneti (Prahova megye) önkormányzat - tájékoztatott szombat este a községet képviselő ügyvéd által kiadott közlemény. Bogdan Dumitru azt kéri Raed Arafattól, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSU) vezetőjétől, hogy hogy sürgősen kezdeményezze a községben a COVID-19 esetek felmérését, hogy pontosan megállapítsák, hogy a karantén elrendelésekor a fertőzöttek aránya meghaladta-e az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) által meghatározott küszöbértéket. Ez ügyben az ügyvéd a "közösség polgárainak hangulatára és csüggedtségére" hivatkozik. A Bogdan Dumitru által a sajtó rendelkezésére bocsátott dokumentumok szerint a helyi hatóságok 500 ezer euró erkölcsi és anyagi kártérítést kérnek Gornet községnek, mert - mint mondják - a más telpülésen lévő munkáltatók kitiltották a falu munkaválallalóit, és így több mint 450 ember maradt munkahely nélkül, a község polgárait nem fogadják a szomszéd települések a boltjaiban, gyógyszertáraiban, teljesen elszigetelődtek, sőt még 'meg is szólják' őket. A Prahova megyei katasztrófavédelmi bizottság (CJSU) szerdán döntött arról, hogy helyi karantén alá vonja Gornet község községközpontját, miután a faluban két hét alatt 15 COVID-19 megbetegedést regisztráltak. Utólag a DSU rendelttel erősítette meg a CJSU határozatát. Fotó: Román Rendőrség

