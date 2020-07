Beteltek a helyek a kolozsvári Covid-kórházakban, 3 pácienst már elszállítottak

Három intubált, súlyos állapotban levő beteget már átszállítottak helikopterrel Nagyváradra, a két kolozsvári Covid-kórházban ugyanis beteltek a helyek az intenzív osztályon – írja az actualdecluj.ro . A lap arról is beszámol, hogy Mircea Abrudean Kolozs megyei prefektus azt ígéri: legkésőbb hétfőn megnyitnak egy újabb intenzív részleget a járványkórházban, és a jövő hét során tovább bővítik a kapacitást. A két kolozsvári Covid-kórházban (a járványkórházban és a tüdőkórházban) jelenleg összesen 197 beteget ápolnak, és elérték a befogadóképességük maximumát. A megyében 24 óra leforgása alatt 24 személynél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. (actualdecluj.ro, hírszerk.) Fotó: gazetadecluj.ro

