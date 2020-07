Egy nap alatt összegyűltek a Soós Zoltán jelöléséhez szükséges aláírások

Alig egy nap alatt összegyűlt annyi támogató aláírás Soós Zoltánnak, amennyi ahhoz kell, hogy indulhasson a polgármester-választáson Marosvásárhelyen.



A független jelölt az eredményről Facebook-oldalán számolt be. A koronavírus-járvány miatt egyébként a felére csökkentették a jelöléshez szükséges támogatói aláírások számát, így most hivatalosan 615 aláírás szükséges ahhoz, hogy valaki versenybe szállhasson Marosvásárhelyen a polgármesteri székért.



Soós korábban azt jelentette be, hogy ennek ötszörösét, azaz 3 ezer aláírást szeretne összegyűjteni jelölési dossziéjához. (hírszerk.)









Fotó: Facebook

